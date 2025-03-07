ФНС объяснила, нужно ли вносить изменения в ЕГРЮЛ, если переизбрали председателя СНТ

Если на собрании СНТ участники избрали того же председателя, то никакие документы в налоговую подавать не нужно.

На общем собрании членов садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) избрали председателя, но он остался прежним. В чате ФНС в Tелеграм спрашивают, нужно ли подавать в налоговую документы об этом изменении.

Представитель ФНС ответил, что в этом случае не нужно представлять никакие документы в налоговый орган.

«В ЕГРЮЛ не вносятся сведения о продлении полномочий (переизбрании, переназначении на новый срок) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, данные о котором содержатся в ЕГРЮЛ», — сказано в чате ФНС.

Недавно мы писали, что продление полномочий действовать без доверенности не нужно фиксировать в ЕГРЮЛ.