Выплаты работникам могут носить социальный характер, и это не оплата труда

Эксперт привела 6 признаков, по которым выплаты работникам относятся к социальным и не являются оплатой труда.

Вот эти признаки:

Основаны на коллективном договоре, локальных актах.

Распространяются на всех работников при выполнении условий, предусмотренных для получения конкретной выплаты.

Выплачиваются независимо от условий и стажа работы.

Не носят стимулирующий характер.

Не являются формой оплаты труда и не зависят от сложности, условий, качества выполняемой работы.

Не связаны с квалификацией работников.

Проверяющие довольно часто определяют зарплату под видом социальных выплат.

Про эти признаки на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

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