Выплаты работникам могут носить социальный характер, и это не оплата труда

Вот эти признаки:
Основаны на коллективном договоре, локальных актах.
Распространяются на всех работников при выполнении
условий, предусмотренных для получения конкретной
выплаты.
Выплачиваются независимо от условий и стажа работы.
Не носят стимулирующий характер.
Не являются формой оплаты труда и не зависят от сложности, условий, качества выполняемой работы.
Не связаны с квалификацией работников.
Проверяющие довольно часто определяют зарплату под видом социальных выплат.
Про эти признаки на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.
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