Эксперт привела признаки фиктивного займа сотрудникам

Вот признаки фиктивного займа:
Компания дает займы сотрудникам со сроком «до востребования».
Компания не требует от заемщиков погасить долги, при этом продолжает выдавать новые займы.
Займы выдаются регулярно в день выплаты аванса или заработной платы.
Сотрудник не возвращает заем и проценты после срока окончания договора займа.
Компания взяла процентный кредит/заем и регулярно выдает сотрудникам беспроцентные займы.
Про эти признаки на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.
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