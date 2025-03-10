Блогера обвиняют в легализации денег из-за покупки квартиры во время проверки

Следователи возбудили дело против блогера Александры Митрошиной. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. В 2023 году Митрошину обвиняли в неуплате налогов на сумму 127 млн рубелей вместе с пенями и штрафами долг составил примерно 200 млн рублей.
Адвокат Михаил Мушаилов заявил, что блогер погасила задолженность еще в 2023 году, а сейчас поводом для обвинения стало то, что Митрошина купила квартиру во время проведения налоговой проверки.
«Осознав или получив информацию от юристов, что к ней имеются претензии со стороны фискального органа, она эту квартиру сразу же продала за 60 млн рублей», — сказал правозащитник.
Также он добавил, что полученные от продажи 60 млн рублей Александра Митрошина направила на погашение налоговой недоимки.
По данным следствия, блогер скрывалась от следствия в Дубае. В розыск Митрошину объявляли 3 марта, а уголовное дело открыли 7 марта, в этот же день ее задержали в Сочи.
Сейчас в Чертановском суде Москвы следствие просит отправить блогера в СИЗО до 24 апреля.
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Комментарии1
Теперь к дроблению прилагаются статьи 187 и 17.41 УК РФ. Интересный букет получается .