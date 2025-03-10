💸 Платежи в никуда: компании сталкиваются с блокировкой транзакций в иностранных банках

Российские компании пытаются решить вопрос с зависшими платежами в США. Участники дискуссии советуют обращаться в Минфин, но сроки возврата остаются туманными.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» развернулось активное обсуждение проблем, связанных с блокировкой платежей в США на фоне санкций. Участники делятся историями о потерянных деньгах, попытках взыскания и правовой неопределенности.

Один из кейсов касается платежа 2022 года, который так и не дошел до получателя. По словам участницы дискуссии, деньги «ушли с концами»: иностранные банки-корреспонденты игнорируют запросы, а поставщик отрицает получение средств. Российский банк-отправитель, согласно ответам, также снимает с себя ответственность после подтверждения отправки.

Другой участник обсуждения привела пример успешного возврата средств через 3 месяца, но отметила, что в ее случае платеж завис на коррсчете, а не был заблокирован санкциями.

Ключевая проблема — невозможность отследить статус перевода: иностранные банки отказываются предоставлять информацию, ссылаясь на внутреннюю политику. Даже запросы через российские кредитные организации не дают результата.

Пользователи совместными усилиями выработали алгоритм — зафиксировать попытки сверки с контрагентом и списать задолженность через 3 года. Однако отсутствие судебной практики и четких указаний Минфина осложняют процесс.

Обсуждают варианты: от персональных обращений в Минфин до попыток заручиться письменными отказами банков. Однако сроки давности и отсутствие гарантий возврата оставляют бизнес в подвешенном состоянии.

Пока компании вынуждены балансировать между списанием долгов и надеждой на потепление в международных отношениях. Как отмечают, даже спустя 3 года многие вопросы остаются без ответа.

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