Мигранты по одному патенту смогут работать в двух соседних регионах

Зачастую иностранцы, чтобы не оформлять два патента на работу в двух регионах, не платят ни за один. Это хотят изменить и позволить по одному документу работать в соседних субъектах РФ.

Кабмин внес в Госдуму законопроект с правом для мигрантов работать по патенту в соседнем регионе.

Согласно изменениям, мигрантам разрешат работать по одному патенту в двух регионах, которые граничат между собой. Такая возможность будет действовать в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сейчас мигранты, которым нужно работать сразу в нескольких регионах, вообще не оформляют патент вместо того, чтобы иметь два документа. До 15% мигрантов, обращающихся за патентом в Московской области, стоят на учете в Москве, и около 8% иностранцев, оформляющих патент в столице, стоят на учете в области.

Если проект одобрят, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.