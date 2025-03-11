Налоговики назвали типичные ошибки при оформлении документов для создания бизнеса

Ошибки в указании адреса и персональных данных стали главными причинами отказа в государственной регистрации новых юридических лиц.

Основные нарушения при подаче документов связаны с некорректным указанием адреса. Заявители часто пропускают номер офиса или помещения в зданиях большой площади, а также указывают объекты, отсутствующие в Государственном адресном реестре.

Другой распространенной ошибкой стали недействительные паспортные данные учредителей или руководителей: устаревшие серии, номера, даты выдачи или рождения.

Серьезные проблемы возникают при назначении лиц, связанных с компаниями-нарушителями. Если учредитель или руководитель ранее возглавлял юрлицо с отметкой о недостоверности в ЕГРЮЛ, исключенное как недействующее или с безнадежной задолженностью, это автоматически блокирует регистрацию на 3 года.

Проверить такие ограничения можно через сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС.

Среди прочих ошибок — расхождения в датах и номерах решений об утверждении устава, отсутствие необходимых документов (вместо устава иногда прикладывают в файлы копии паспортов), а также использование в названиях юрлиц запрещенных слов, включая производные от «Россия» или даже ненормативную лексику.

Для минимизации ошибок УФНС рекомендует использовать бесплатный сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Он автоматизирует заполнение заявления по форме Р11001, проверяет документы на соответствие требованиям и позволяет отправить их в электронном виде без уплаты госпошлины.

Мы сообщали, что эксперимент с упрощенным открытием бизнеса продлили на год.