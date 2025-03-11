Изменения в работе с ККТ для торговых точек на рынках вступили в силу

Обязательное использование кассовых аппаратов (онлайн-касс) при расчетах на рынках, ярмарках и выставочных комплексах действует с начала марта 2025 года.

С 01.03.2025 вступили в силу изменения, регулирующие применение ККТ на розничных рынках, ярмарках и выставках. Новые правила обязывают использовать кассовые аппараты всех участников торговли. Включая тех, кто работает на открытых прилавках внутри крытых рыночных помещений при продаже непродовольственных товаров. До конца года они вправе не указывать в чеках наименование и количество товара.

Расчеты без ККТ разрешены только для ограниченного круга лиц. В их число входят:

организации и ИП, применяющие ЕСХН и использующие для торговли не более трех торговых мест, совокупная площадь которых не превышает 15 кв. м (вкл. места для хранения);

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (до 01.09.2025 вкл.) при торговле товарами в розницу. Исключение — сельскохозяйственные кредитные потребкооперативы;

ИП на ПСН с видами деятельности, установленные отдельными подпунктами п. 2 ст. 346.43 НК (изготовление ключей, выращивание растений, переработка овощей, изготовление изделий народных художественных промыслов, производство ковров, звукозапись, охота, рыболовство, розничная торговля и др.) — при торговле на регулярных ярмарках выходного дня, на которых общее число торговых мест не превышает 50.

Отдельные корректировки, как следует из информации УФНС, коснулись сферы образования и спорта. С 01.03.2025 ИП, ведущие образовательную деятельность или работающие в сфере физкультуры и спорта по лицензии, освобождены от использования ККТ. Это правило не распространяется на операции с наличными или электронными платежами при прямом взаимодействии с клиентом.