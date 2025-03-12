У ИП с сотрудниками на УСН+ПСН изначально есть три варианта уменьшения отчислений

Индивидуальные предприниматели на УСН + патенте имеют право снизить налоговую нагрузку за счет взносов за сотрудников, но размер вычета зависит от их занятости в конкретных видах деятельности.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если сотрудники заняты во всех направлениях бизнеса ИП (и на УСН, и на патенте), налоги по обеим системам можно уменьшить не более чем на 50%.

Если же персонал задействован только в деятельности, переведенной на патент, вычет по нему ограничен половиной от платежа, а УСН-налог допустимо снизить до 100%, но исключительно за счет распределенных взносов предпринимателя.

При обратной ситуации — сотрудники заняты только на УСН — патент разрешено уменьшать до 100%, но пропорционально распределенным взносам ИП. Налог по УСН в таком случае сокращается не более чем на 50%.

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