При переезде бизнеса в 2024 году применяется ставка УСН по новому месту, при переезде в 2025 году – по старому

Об этом предупреждает Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-11-11/127238.
Если по новому месту жительства ИП действует ставка в размере меньшем, чем ставка, установленная по старому месту жительства, то в течение 3 лет налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по ставке, установленной в регионе по старому месту жительства ИП.
Норма работает с 01.01.2025.
Если ИП переехал в другой регион до этой даты, то для него действуют старые правила: ставка по УСН будет та, которая действует по новому месту жительства.
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