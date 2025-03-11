При переезде бизнеса в 2024 году применяется ставка УСН по новому месту, при переезде в 2025 году – по старому

При миграции индивидуальных предпринимателей из одного субъекта РФ в другой субъект снизить ставку по УСН не получится.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-11-11/127238.

Если по новому месту жительства ИП действует ставка в размере меньшем, чем ставка, установленная по старому месту жительства, то в течение 3 лет налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по ставке, установленной в регионе по старому месту жительства ИП.

Норма работает с 01.01.2025.

Если ИП переехал в другой регион до этой даты, то для него действуют старые правила: ставка по УСН будет та, которая действует по новому месту жительства.