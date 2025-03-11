Медклиника на УСН не платит НДС даже при доходах свыше 60 млн рублей

При УСН действуют те же льготы по НДС по статье 149 НК, что и при ОСНО. В том числе – по медицинским услугам.

В частности, от НДС освобождаются медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и источника их оплаты, по перечню.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-07-11/113136.

Перечень утвержден постановлением Правительства от 20.02.2011 № 132.

При этом конкретные виды услуг, относящиеся к услугам по диагностике, профилактике и лечению, предусмотрены Положением к постановлению Правительства от 01.06.2021 № 852 и требованиями, утвержденными приказом Минздрава от 19.08.2021 № 866н.

Таким образом, для НДС-льготы медклиника на УСН должна иметь лицензию и оказывать услуги, которые отвечают требованиям из этих трех нормативных актов.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117761.