Медклиника на УСН не платит НДС даже при доходах свыше 60 млн рублей

В частности, от НДС освобождаются медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и источника их оплаты, по перечню.
Об этом сообщает Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-07-11/113136.
Перечень утвержден постановлением Правительства от 20.02.2011 № 132.
При этом конкретные виды услуг, относящиеся к услугам по диагностике, профилактике и лечению, предусмотрены Положением к постановлению Правительства от 01.06.2021 № 852 и требованиями, утвержденными приказом Минздрава от 19.08.2021 № 866н.
Таким образом, для НДС-льготы медклиника на УСН должна иметь лицензию и оказывать услуги, которые отвечают требованиям из этих трех нормативных актов.
Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117761.
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