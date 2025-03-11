ФНС рассказала, что делать отелям, которые стоят на учете в нескольких налоговых

Декларацию по туристическому налогу можно сдавать в одну инспекцию, даже если компания стоит на учете в разных.

Если у гостиниц на территории одного муниципального образования есть несколько средств размещения, то они относятся к разным налоговым органам. Однако декларацию по туристическому налогу они могут сдать в одну ИФНС.

Чтобы это сделать, нужно не позднее 30 дней до представления налоговой декларации направить в налоговую уведомление о выборе инспекции, в которую бизнес будет представлять декларацию по туристическому налогу. Об этом сказано на сайте ФНС и в письме Минфина от 21.02.2025 № 03-05-04-06/17121.

Уведомление нужно подать один раз. Но если предприниматель продаст средство размещения, которое находится в ведении выбранной налоговой, то ИНФС будет нужно изменить на ту, где находятся другие отели.