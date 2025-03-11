При регистрации авто в середине года для транспортного налога имеет значение дата регистрации

Коэффициент = отношение числа полных месяцев, в течение которых авто было зарегистрировано, к 12.
Разъяснение дает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-05-06-04/467.
Ситуация 1: регистрация авто до 15-го числа месяца включительно или снятие авто с учета после 15-го числа месяца
В этом случае за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.
Ситуация 2: регистрация авто после 15-го числа месяца или снятие авто с учета до 15-го числа месяца включительно
В этом случае месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при определении коэффициента.
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