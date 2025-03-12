Срок подачи уведомлений для расчета базы по земельному налогу не установлен

Налогоплательщики могут направлять в налоговые органы уведомления о наличии на земельных участках жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) без ограничений по срокам. Это позволит уточнить расчет налоговой базы для нежилых объектов.

Налоговая база для земельного участка, на котором расположены объекты жилищного фонда и/или объекты ЖКК = доля кадастровой стоимости всего участка, пропорциональная площади, занимаемой объектами, не относящимися к жилфонду и ЖКК.

Для расчета налоговой базы в отношении части участка, занятой нежилыми объектами, необходимо представить уведомление с подтверждающими документами. Если собственник не направит данные, налоговая база будет определена на основе сведений из Единого госреестра недвижимости и других источников, доступных ФНС.

Организации обязаны самостоятельно исчислять сумму налога, используя кадастровую стоимость участков. И если уведомление с документами подано, то потом сообщение от ФНС об исчисленном налоге будет содержать расчет по данным компании-плательщика.

Владеющие земельными участками с ЖКК могут направлять уведомления в налоговые органы для уточнения расчета налога. Согласно НК, срок подачи таких документов законодательно не установлен. Такая позиция изложена в письме ФНС от 06.03.2025 № БС-2-21/3321@.