📍 Конференция «БухВесна-2025» начнется уже 13 марта! Как добраться до места встречи

Осталось всего два дня до VII Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» «БухВесна-2025». Расскажем, как быстро найти локацию.

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» состоится уже 13 марта в Москве в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А.

В 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00! Приходите немного заранее, на ресепшене вам будет необходимо назвать имя, фамилию и электронную почту, на которую приобретен билет.

Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.

Как нас найти

Ближайшая станция метро — «Войковская». Если вы не хотите идти пешком, то садитесь на автобус Т57, выходите на остановке «2-й Новоподмосковный переулок». Остановка рядом с «Арт Москва Войковская». Для этого воспользуйтесь выходом № 3 из метро.

Остановка возле метро

Если вы хотите пройтись пешком, то выбирайте выход из метро № 7. Выйдя из метрополитена, поворачивайте на улицу Зои и Александра Космодемьянских и идете примерно 100 метров до первого поворота направо на 1-й Новоподмосковный переулок.

Далее вы идете до парка. Вам надо пройти магазин «Пятерочка» и Сбер. Они должны быть от вас с правой стороны. Далее поворачиваете возле управы Войковского района направо. И идете вдоль ул. Космонавта Волкова до первого светофора.

Переходите дорогу и идете до «Арт Москва Войковская». Он хорошо виден на фото. Заходите через главный вход, он с торца здания. Наш зал находится на второй этаже — зал «Густав Климт». В фойе на 1 этаже вас будет ждать наш сотрудник, который объяснит, куда идти дальше. Также в фойе будут стоять указатели.

Парковка

Если вы собираетесь приехать на машине, то можете припарковать ее на стоянке «Арт Москва Войковская»: 100р/час или 500р/сутки (сутки считаются от 5 часов). Для проживающих в отеле гостей парковка платная 500р/сутки. Обнуление либо оплата парковочных талонов производится на ресепшене. После обнуления/оплаты на выезд 20 мин.

Если вы не можете пойти, но хотите посмотреть

Если вы не можете очно присутствовать на конференции, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Мы пришлем вам на почту ссылочку на онлайн-трансляцию, а также на закрытый тг-канал, в котором вы сможете задать вопросы спикерам. Проверяйте папки, в том числе и спам, наше письмо может случайно туда попасть. Также вы получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.

Присоединяйтесь к конференции 13 марта, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний! Разберитесь с самыми сложными вопросами и работайте без стресса! Всех ждем!