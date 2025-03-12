🏠🏡 Люди хотят получить вычет на покупку второй квартиры после покупки первой до 2014 года. Но вычета не будет

По жилью, приобретенному до 01.01.2014, имущественный вычет как в части расходов на покупку (строительство), так и в части расходов на погашение процентов по ипотеке предоставлялся только в отношении одного и того же объекта недвижимости.

По старым правилам, которые действовали до 2014 года, получить вычет по второму жилью нельзя.

Пример Вы купили квартиру в 2011 году за 1 млн рублей, получили вычет. Потом в 2024 году вы купили вторую квартиру за 5 млн рублей и хотели бы дополучить вычет еще на 1 млн рублей, ведь размер вычета – 2 млн руб. и он сейчас действует на несколько объектов. Но увы, так как ранее вычет был получен по квартире, приобретенной до 2014 года, то никакого остатка вычета у вас нет. Право на дальнейший вычет при покупке жилья у вас утрачено. Таким образом, вы могли бы получить возврат 260 тыс. рублей, но получили только 130 тыс. и на большее рассчитывать не можете.

Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-05/28544 сообщает, что в основных направлениях налоговой политики изменение порядка предоставления имущественного вычета по НДФЛ не предусмотрено.

Отметим, что после внедрения новых правил по имущественному вычету прошло уже 10 лет, но эта тема не теряет актуальности.

Люди, когда-то получившие вычет по-старому, покупают новое жилье и хотят дополучить вычет. Но Минфин в многочисленных письмах на эту тему непреклонен: право на вычет утрачено.

Об этой проблеме и разъяснениях Минфин на этот счет читайте в нашей статье.