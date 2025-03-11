Если вы получали вычет по дешевой квартире, купленной до 2014 года, свое право на остаток вычета вы утратили. И спорить бесполезно

Вышли письма Минфина от 06.12.2024 № 03-04-05/123342, от 27.05.2024 03-04-07/48591.

В них Минфин в очередной раз пояснил, что при покупке жилья до 2014 года надо ориентироваться на правила предоставления имущественного вычета, которые действовали до 2014 года.

Несмотря на то, что после внедрения новых правил прошло уже 10 лет, до сих пор эта тема не потеряла актуальность, потому что многие уже получили вычет по старым правилам и хотели бы дополучить его еще и по новым . Но Минфин против.

Имущественный вычет: по-новому и по-старому

До 2014 года были такие правила для имущественного вычета:

вычет можно получить только по одному жилью , даже если оно дешевле 2 млн рублей;

вычет на ипотечные проценты в неограниченном размере можно получить по тому же жилью, на который оформляется основной вычет.

С 2014 года такие правила:

вычет можно получить на несколько объектов в общей сумме 2 млн рублей ;

вычет на ипотечные проценты – это отдельный вид вычета и его можно получать на любое жилье (одно) в сумме не более 3 млн рублей.

Новые правила – с 2014

Новые правила имущественного вычета не просто применяются с 01.01.2014, но еще и действуют только для жилья, приобретенного с этой даты.

Если квартира была приобретена до 01.01.2014, новые правила на нее не распространяются.

Ранее такую позицию Минфин высказывал в письме от 22.11.2017 № 03-04-07/77483, которое доведено до сведения письмом ФНС от 01.12.2017 № ГД-4-11/24458@.

Это письмо Минфина пытались через суд признать недействующим.

Человек хотел получить вычет на покупку дома в 2017 году, но ему отказали, потому что раньше в 2008 году он уже получил вычет на покупку квартиры. В отказе налоговики сослались на вышеназванные разъяснения Минфина.