Если вы получали вычет по дешевой квартире, купленной до 2014 года, свое право на остаток вычета вы утратили. И спорить бесполезно

Что случилось
Вышли письма Минфина от 06.12.2024 № 03-04-05/123342, от 27.05.2024 03-04-07/48591.
В них Минфин в очередной раз пояснил, что при покупке жилья до 2014 года надо ориентироваться на правила предоставления имущественного вычета, которые действовали до 2014 года.
Несмотря на то, что после внедрения новых правил прошло уже 10 лет, до сих пор эта тема не потеряла актуальность, потому что многие уже получили вычет по старым правилам и хотели бы дополучить его еще и по новым. Но Минфин против.
Имущественный вычет: по-новому и по-старому
До 2014 года были такие правила для имущественного вычета:
вычет можно получить только по одному жилью, даже если оно дешевле 2 млн рублей;
вычет на ипотечные проценты в неограниченном размере можно получить по тому же жилью, на который оформляется основной вычет.
С 2014 года такие правила:
вычет можно получить на несколько объектов в общей сумме 2 млн рублей;
вычет на ипотечные проценты – это отдельный вид вычета и его можно получать на любое жилье (одно) в сумме не более 3 млн рублей.
Новые правила – с 2014
Новые правила имущественного вычета не просто применяются с 01.01.2014, но еще и действуют только для жилья, приобретенного с этой даты.
Если квартира была приобретена до 01.01.2014, новые правила на нее не распространяются.
Ранее такую позицию Минфин высказывал в письме от 22.11.2017 № 03-04-07/77483, которое доведено до сведения письмом ФНС от 01.12.2017 № ГД-4-11/24458@.
Это письмо Минфина пытались через суд признать недействующим.
Человек хотел получить вычет на покупку дома в 2017 году, но ему отказали, потому что раньше в 2008 году он уже получил вычет на покупку квартиры. В отказе налоговики сослались на вышеназванные разъяснения Минфина.
В решении ВС от 15.06.2021 № АКПИ21-294 говорится, что оспариваемое письмо не вступает в противоречие с действующим законодательством о налогах и сборах.
В своем новом письме от 27.05.2024 03-04-07/48591 Минфин подтверждает, что мнение, выраженное в том письме от 2017 года, не изменилось.
Таким образом, если человек воспользовался своим правом на получение имущественного вычета по квартире, приобретенной до 1 января 2014, то оснований для предоставления ему имущественного вычета с приобретением еще одного объекта недвижимости не имеется.
Более того, если муж получил вычет в размере 2 млн рублей по квартире, приобретенной до 2014 года за 4 млн рублей, то жена уже получить свои 2 млн рублей вычета по этой же квартире не может.
У нее право на вычет сохраняется, но реализовать его можно только при покупке другого жилья. Старая квартира уже «засветилась» в 3-НДФЛ мужа, на нее действуют старые правила, по которым одно жилье = один вычет, который муж с женой могли разделить между собой. Такое разъяснение есть в письме Минфина от 02.08.2024 № 03-04-05/72445.
Когда второй вычет возможен
Если до 2014 года вы купили квартиру и получили на нее вычет (даже в размере менее 2 млн рублей), дополучить этот вычет при покупке нового жилья нельзя.
Но можно получить вычет на проценты по ипотеке, оформленной на покупку нового жилья.
Дело в том, что теперь вычет на само жилье и вычет на проценты – это два разных вычета и предоставляются они отдельно друг от друга. Можно получить вычет на одну квартиру, а вычет на проценты – по другой квартире.
Максимальный размер вычета:
2 млн руб. – на покупку жилья;
3 млн руб. – на ипотечные проценты.
Таким образом, если по квартире, приобретенной до 2014 года, не получали вычет на ипотечные проценты, то сейчас этот вычет на проценты можно получить по другой квартире.
Такое разъяснение, в частности, Минфин дает в письмах от 26.03.2024 № 03-04-05/26740, от 20.03.2024 № 03-04-05/24664, от 26.12.2023 № 03-04-05/125867.
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