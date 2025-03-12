ЕФС-1 и сведения о застрахованном — это разное: нюансы отчетности в СФР

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» вопрос о документах для СФР превратился в подробный инструктаж. Пользователь спросила, какие формы нужно сдавать в Соцфонд при приеме сотрудника, и опытные участники сообщества шаг за шагом разъяснили алгоритм действий.
«ЕФС-1 и сведения о застрахованном лице — это два разных отчета», — сразу уточнила коллега.
Первая форма отчасти заменяет трудовую книжку, вторая содержит реквизиты для выплаты пособий.
Участники единогласно указали на жесткий срок сдачи — 3 дня с момента получения данных от работника.
Коллеги не только перечислили правила, но и предупредили о рисках:
Сведения о застрахованном сдают и при приеме, и при увольнении работника. Если при приеме не сдать, то при возникновении больничного листа у этого сотрудника СФР пришлет запрос, где вы должны указать статус «работает» и банковские реквизиты для перечисления пособия.
Если при увольнении не подать эту форму со статусом «уволен», то по этому уволенному так и будут приходить больничные листы от СФР.
Отмечают, что за неподачу сведений о застрахованном или за опоздание ни разу не штрафовали, хотя есть срок подачи и штраф.
Форму «Сведения о застрахованном лице» нужно заполнять на основе заявления работника и заверять его подписью. Даже те, кто годами работал по старинке, признали: игнорировать отчет рискованно.
Дискуссия в «КУБе» показала: даже опытные специалисты сталкиваются с неочевидными нюансами в работе с СФР.
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