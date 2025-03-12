Суд: взносы не начисляют на выплаты работникам при чрезвычайных обстоятельствах

Арбитражный суд признал единовременную материальную помощь при пожаре социальной выплатой, не облагаемой взносами на травматизм.

АС Северо-Кавказского округа поддержал организацию, отказавшуюся начислять страховые взносы на материальную помощь работнику, чей дом пострадал от пожара. Позиция суда изложена в постановлении от 07.11.2023 № Ф08-10803/2023 по делу № А32-62730/2022.

Компания выплатила сотруднику единовременную компенсацию после пожара, не включив сумму в базу для взносов на травматизм. Контролирующий орган (тогда ФСС) счел это нарушением, однако суд встал на сторону работодателя.

Судьи указали, что согласно Закону о страховании от несчастных случаев и НК, единовременная матпомощь в связи со стихийным бедствием или чрезвычайным обстоятельством освобождается от взносов. И размер такой выплаты законодательно не ограничен.

Арбитры подчеркнули, что помощь носит социальный характер. Она предоставляется исключительно по инициативе работодателя за счет его средств, не является стимулирующей и не связана с квалификацией сотрудника, условиями или результатами труда.