Консолидированные бюджеты новых регионов получили в два раза больше налогов

В 2024 году в консолидированные бюджеты новых регионов поступило свыше 183 млрд рублей налогов. Это в два раза больше по сравнению с 2023 годом.

Налоговые поступления в ДНР и ЛНР выросли в 1,9 раза — до 86,6 млрд рублей и 59,5 млрд соответственно. В 2,6 раза больше получили бюджеты Запорожской и Херсонской областей: 23,5 млрд и 13,5 млрд.

«Основную долю поступлений составляет НДФЛ — 73,5 млрд рублей с ростом в 1,4 раза. Также на 10% увеличилась доля поступлений от коммерческого сектора по сравнению с предприятиями государственного сектора», — сказано на сайте ФНС.

В два раза выросли поступления по УСН, а по НПД — в три раза. Общее число бизнеса на специальных налоговых режимах выросло на 35%, до 140 тыс. предпринимателей.

Сейчас в новых регионах идет борьба с нелегальной занятостью. За 2024 год число официально трудоустроенных жителей выросло на 80 тыс. человек, до 779 тыс. Средняя зарплата увеличилась на 57%.