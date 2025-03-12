📻 С 1 сентября запустят поэтапную маркировку радиоэлектроники

Сначала участники оборота радиоэлектронных товаров должны подключиться к системе маркировки, а с 1 декабря они будут наносить коды на продукцию.

Минпромторг собирается с 1 сентября 2025 года ввести обязательную маркировку некоторых видов радиоэлектроники. Это будет распространяться на ноутбуки и смартфоны.

«Минпромторг России предлагает с 1 сентября 2025 года ввести поэтапно обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники (светотехнической продукции, ноутбуков и телефонов (смартфонов), печатных плат)», — сказано в проекте постановления.

Продавцы, импортеры и производители будут должны с 1 сентября 2025 года подключиться к информационной системе маркировки. С 1 декабря — наносить коды на продукцию, которую вводят в оборот.

С 1 декабря 2023 года власти проводили добровольный эксперимент по маркировке радиоэлектроники.