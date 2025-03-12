Для пересчета работодателем зарплаты справку о стаже можно предоставить в любой момент

Некорректное начисление и выплата заработной платы может быть связано с отсутствием у работодателя справки от работника с предыдущего места работы о стаже, выслуге лет.

Онлайнинспекцию.рф при Роструде спросили по такой ситуации: с июня 2023 г. работодатель начислял зарплату по уменьшенному коэффициенту, так как сотрудница не предоставила справку с предыдущего места работы о том, что ее трудовой стаж идет с 2014, а не с 2018 года, как указано в бумажном варианте трудовой книжки. Соответственно, оплату труда она получала гораздо меньше, чем положено с ее выслугой лет. Она принесла справку, подтверждающую стаж, и написала заявление с просьбой сделать перерасчет. Но ей отказали, ссылаясь на нормы трудового права.

«Все юристы в один голос говорят, что я имею право на перерасчет, однако экономический отдел организации, в которой я работаю, дал мне отрицательный ответ в устной форме на мое заявление. Должен ли все-таки работодатель сделать перерасчет???», — возмущается сотрудница.

По мнению Роструда — должен, если он фактически некорректно начислял зарплату и выплачивал. При этом чиновники сослались на общие нормы ТК РФ.

Согласно абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК, работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся зарплату.