Герои и полные кавалеры не освобождены от НДФЛ, но есть льготы по налогам на имущество

Герои СССР/России, а также полные кавалеры ордена Славы имеют право на освобождение от уплаты транспортного налога для определенных видов техники, а также на снижение налоговой базы по земельному и налогу на имущество.

В земельном налоге база уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. метров участка.

Для имущественного налога предусмотрено освобождение одного объекта каждого вида: квартиры, дома, гаража или хозяйственной постройки. Льгота не распространяется на объекты, используемые в предпринимательской деятельности.

Для транспортных средств, зарегистрированных на федеральной территории «Сириус», освобождение действует в отношении автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил, моторных лодок до 20 л.с., а также мотоциклов и мотороллеров до 35 л.с.

Согласно НК, Герои и награжденные орденом Славы трех степеней также получают стандартный вычет по НДФЛ в размере 500 рублей ежемесячно, но не освобождены от НДФЛ.

В письме ФНС от 06.03.2025 № БС-17-11/653@ подчеркивается, что региональные власти могут устанавливать дополнительные налоговые преференции, не противоречащие федеральному законодательству.