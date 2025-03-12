Депутаты призвали заморозить тарифы ЖКУ

Управляющие компании повышают плату за услуги ЖКХ на 20-25%, но обслуживание не становится качественным. Поэтому Сергей Миронов просит кабмин ввести мораторий на рост цен в этой сфере.

Представители фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предложили премьер-министру Михаилу Мишустину установить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Мы уверены, что рано или поздно надо устанавливать мораторий на повышение тарифов и разбираться в том числе с теми, кто является хозяином и различных управляющих компаний, и источником ресурсов», — сказал глава партии Сергей Миронов.

Он отметил, что официально тарифы выросли на 10%, однако у некоторых россиян плата за услуги ЖКХ по факту стала на 20-25% больше. При этом качества в обслуживании не прибавилось.