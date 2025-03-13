Освобождение от НДС переработчиков лома требует уточнения кодов ОКВЭД

Освобождение от НДС распространяется на операции с ломом и отходами драгметаллов, если они предназначены для их производства или аффинажа (очистки).
Однако понятия «производство» и «обработка (переработка)» законодательно разделены. Производство подразумевает извлечение драгоценных металлов из руд, концентратов или лома с последующим аффинажем, что требует специального учета и соблюдения отраслевых стандартов.
По мнению Минфина, изложенному в письме от 20.01.2025 № 03-07-07/3680, даже если организация зарегистрирована как переработчик лома, отсутствие кода ОКВЭД 24.41 в ее учредительных документах лишает продавца права применять налоговую льготу.
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