Освобождение от НДС переработчиков лома требует уточнения кодов ОКВЭД

Реализация лома и отходов драгоценных металлов в адрес предприятий, занимающихся их обработкой, не гарантирует автоматического освобождения от НДС. Ключевым условием применения налоговой льготы является наличие у компании-покупателя вида деятельности «Производство драгоценных металлов» с кодом ОКВЭД 24.41.

Освобождение от НДС распространяется на операции с ломом и отходами драгметаллов, если они предназначены для их производства или аффинажа (очистки).

Однако понятия «производство» и «обработка (переработка)» законодательно разделены. Производство подразумевает извлечение драгоценных металлов из руд, концентратов или лома с последующим аффинажем, что требует специального учета и соблюдения отраслевых стандартов.

По мнению Минфина, изложенному в письме от 20.01.2025 № 03-07-07/3680, даже если организация зарегистрирована как переработчик лома, отсутствие кода ОКВЭД 24.41 в ее учредительных документах лишает продавца права применять налоговую льготу.