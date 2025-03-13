На IT-решениях для доступа к налоговому мониторингу заработают больше 22 млрд рублей

Компании на подключение к налоговому мониторингу уже потратили порядка 6 млрд рублей, а к 2030 году рынок может вырасти в четыре раза.

В 2030 году рынок IT-решений для перехода компаний на налоговый мониторинг вырастет в четыре раза — до 22,2 млрд рублей.

Число предприятий, которые перейдут на такой формат взаимодействия с ФНС, увечится до 2 770. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование НОТА ВИЗОР.

В конце 2024 года налоговый мониторинг применяли 746 компаний из 20 отраслей. Они потратили на подключение и обслуживание систем около 6 млрд рублей. В среднем одной компании мониторинг обходится в 8 млн.

«К 2030 году фактическая емкость рынка составит 22,2 млрд рублей при увеличении количества участников налогового мониторинга в 3,7 раза, до 2 770 компаний. При этом потенциальный объем рынка через 5 лет может достичь 391,5 млрд, а число потенциальных участников — увеличится до 48 935», — говорится в исследовании.

Большинство участников налогового мониторинга видят в нем существенный плюс — снижение расходов на налоговые проверки, которые могут длиться до 4,5 лет. Если есть мониторинг, то этот срок сокращается до года и девяти месяцев.

Также крупный бизнес считает, что налоговый мониторинг станет обязательным, поэтому ранний переход позволит успеть освоить систему, а также укрепить репутацию добросовестной компании, которая платит налоги.

Представители НОТА ВИЗОР отметили, что стимулом переходить на мониторинг станет дополнительная поддержка, связанная с соглашениями о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Государство может возместить до 100% инфраструктурных затрат по инвестиционным проектам. Сейчас действует 70 соглашений, а к 2030 году их число может вырасти до 150.