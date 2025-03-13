Компании, которые используют этанол, обяжут получать лицензии на фармацевтическую деятельность

Власти могут обязать бизнес платить госпошлину за фармлицензию, если предприятие работает с медицинским препаратом «Этанол».

Комитет Госдумы по экономической политике предлагает ввести госпошлину за лицензию на фармацевтическую деятельность для организаций, которые используют медицинский препарат «Этанол».

Проверки фармацевтических компаний выявили новый способ сокрытия этанола через механическое повреждение средств идентификации. Это не обеспечивает прослеживаемость производства и оборота продукции. Также проверяющие заметили факты списания и уничтожения в течение одного дня большого числа остатков препарата «Этанол». Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, комитет ГД считает, что нужно обязать бизнес получать лицензии, если он участвует в обороте «Эталона», а также доначислять акцизы на этиловый спирт компаниям, на балансе которых скопилось много зависших остатков.

Также предлагают усилить административную ответственность за несоблюдение требований к обороту этанола и увеличить срок давности таких правонарушений.