Инвесторам для налоговых льгот засчитают период владения ценными бумагами, когда компания была иностранной

Если инвестор держал в портфеле акции иностранного холдинга, который потом стал экономически значимой организацией в РФ, он сможет получить налоговую льготу при продаже этих ценных бумаг. Срок три года будет включать период владения иностранными активами.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о нейтральности сделок по переводу компаний в экономически значимые организации (ЭЗО).

Изменения позволят международным холдингам (ИХК) применять ставки по налогу на прибыль, которые есть в ст. 248.10 НК, но при условии, что доля расходов на покупку товаров, работ или услуг на территории РФ составляет больше 70% от общей суммы таких затрат за расчетный период.

Сейчас закон позволяет инвесторам не платить налог при продаже ценных бумаг, если ими владели больше трех лет. Однако это оказалось недоступно для физлиц-инвесторов, поэтому сенаторы решили распространить на всех инвесторов возможность добавлять к сроку владения акциями и долями ЭЗО период, когда в портфеле были ценные бумаги иностранной холдинговой компании, которой раньше принадлежала российская организация.

Также поправка предусматривает исключение расходов по операциям с ценными бумагами. Это позволит избежать ситуаций, когда компании ранее владели ценными бумагами за границей, а после перерегистрировались в РФ и имеет место искусственное увеличение доли зарубежных расходов.

«Поправка способствует более точному учету расходов, связанных с текущей деятельностью компании в России, повышая объективность и прозрачность налогового регулирования, а также создавая стабильные условия для международных холдинговых компаний в российской юрисдикции», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект уточнит нормы НК, которые позволяют уменьшить размер налогооблагаемого дохода при первой продаже акций и долей ЭЗО. Для расчета стоимости ценных бумаг ЭЗО, которые принадлежат иностранному холдингу, разрешат использовать независимую оценку их цены. Такая оценка должна быть через 150 дней после вынесения судом решения о приостановке корпоративных прав ИХК в отношении этой ЭЗО.

Согласно проекту, новые правила будут действовать на правоотношения, которые возникли с 1 января 2025 года.