Инвесторам для налоговых льгот засчитают период владения ценными бумагами, когда компания была иностранной

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о нейтральности сделок по переводу компаний в экономически значимые организации (ЭЗО).
Изменения позволят международным холдингам (ИХК) применять ставки по налогу на прибыль, которые есть в ст. 248.10 НК, но при условии, что доля расходов на покупку товаров, работ или услуг на территории РФ составляет больше 70% от общей суммы таких затрат за расчетный период.
Сейчас закон позволяет инвесторам не платить налог при продаже ценных бумаг, если ими владели больше трех лет. Однако это оказалось недоступно для физлиц-инвесторов, поэтому сенаторы решили распространить на всех инвесторов возможность добавлять к сроку владения акциями и долями ЭЗО период, когда в портфеле были ценные бумаги иностранной холдинговой компании, которой раньше принадлежала российская организация.
Также поправка предусматривает исключение расходов по операциям с ценными бумагами. Это позволит избежать ситуаций, когда компании ранее владели ценными бумагами за границей, а после перерегистрировались в РФ и имеет место искусственное увеличение доли зарубежных расходов.
«Поправка способствует более точному учету расходов, связанных с текущей деятельностью компании в России, повышая объективность и прозрачность налогового регулирования, а также создавая стабильные условия для международных холдинговых компаний в российской юрисдикции», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект уточнит нормы НК, которые позволяют уменьшить размер налогооблагаемого дохода при первой продаже акций и долей ЭЗО. Для расчета стоимости ценных бумаг ЭЗО, которые принадлежат иностранному холдингу, разрешат использовать независимую оценку их цены. Такая оценка должна быть через 150 дней после вынесения судом решения о приостановке корпоративных прав ИХК в отношении этой ЭЗО.
Согласно проекту, новые правила будут действовать на правоотношения, которые возникли с 1 января 2025 года.
Комментарии1
В ст. 248.10 нет ничего, так как такой статьи нет. Есть статья 284.10 НК РФ (в которой, к слову, ставок тоже нет, там только условия). Это, во-первых,
Во-вторых, не надо переписывать Пояснительную записку к законопроекту, а надо прочитать сам законопроект, а еще открыть ст. 284.10 НК РФ. И там (о чудо) можно увидеть, что условие о 70% для применения пониженных ставок уже есть. И оно там с 2022.
То есть изменение касалось лишь порядка расчета 70%, а именно исключение учета в них расходов на ценные бумаги.
Вчера Парламентская газета тоже, не читая законопроект, написала, что у МХК появилась новая льгота. А оказалось, что никакой новой льготы нет.