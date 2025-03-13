⚡️ Итоги дня: Ozon будет продавать авто с пробегом, пользователям iPhone рекомендуют загрузить обновление, а e-Neva не будут производить на экс-заводе Toyota

Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом. Среди представленных марок — Lada, Audi, Geely.

У Яндекс Маркета появилась доставка из ПВЗ. Воспользоваться ею можно в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Тюмени, Челябинске и Туле.

Бренд товаров для чистоты и гигиены Zewa в России сменит название на Zemma. Полный переход на новый бренд завершится в 2026 году.

ЦБ оценил стоимость замороженных еврооблигаций россиян примерно в 750 млрд рублей.

Apple настоятельно рекомендует пользователям iPhone незамедлительно загрузить последнее обновление операционной системы iOS 18.3.2. Оно направлено на устранение серьезной уязвимости безопасности, связанной с браузером WebKit, который используется в Safari и других браузерах для устройств iPhone и iPad.

Банки попросили ЦБ дать им возможность замораживать деньги на счетах получателей в случае подозрения на мошеннический перевод. Они предлагают блокировать на 24 часа средства на сумму от 10 тысяч до 50 тыс. рублей и на 48 часов — более 50 тыс. Если окажется, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, средства вернут отправителю.

Власти разработали закон о тропах для туристов. Речь идет о возможности применения для земельных участков механизма публичного сервитута в тех случаях, когда туристская тропа не может быть создана без их использования (полностью или частично).