Завершается переходный период для использования старых форматов счетов-фактур и УПД

УФНС сообщает о завершении с 1 апреля 2025 года переходного периода, в течение которого компании могли применять как старые, так и новые форматы универсальных передаточных документов (УПД) и счетов-фактур.

Изменения связаны с вступлением в силу приказа ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, который утвердил обновленные форматы документов.

Новые версии УПД и счетов-фактур позволяют автоматизировать документооборот за счет введения специальных кодов для типовых бизнес-операций. Например, универсальный передаточный документ теперь можно использовать для внутреннего перемещения имущества в организации.

С 01.04.2025 все налогоплательщики обязаны применять исключительно новые форматы — версию 5.02.

УФНС предупреждает, что использование прежних версий документов после этой даты не допускается.