Завершается переходный период для использования старых форматов счетов-фактур и УПД

Изменения связаны с вступлением в силу приказа ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, который утвердил обновленные форматы документов.
Новые версии УПД и счетов-фактур позволяют автоматизировать документооборот за счет введения специальных кодов для типовых бизнес-операций. Например, универсальный передаточный документ теперь можно использовать для внутреннего перемещения имущества в организации.
С 01.04.2025 все налогоплательщики обязаны применять исключительно новые форматы — версию 5.02.
УФНС предупреждает, что использование прежних версий документов после этой даты не допускается.
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