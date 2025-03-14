Роструд дал инструкцию на случай, когда работодатель игнорирует медзаключение сотрудника

При отказе в переводе на другую должность по состоянию здоровья работники могут следовать четкому алгоритму, включающему обращение в контролирующие органы.

В своем телеграм-канале Роструд опубликовал инструкцию для работников, столкнувшихся с отказом работодателя в переводе на другую должность по медицинским показаниям. Ведомство напомнило о порядке действий, основанном на положениях ТК.

Шаг 1. Проверка правовых оснований

Работодатель обязан перевести сотрудника на подходящую по здоровью должность при наличии письменного согласия последнего. Временный перевод до 4 месяцев (когда нет подходящей по здоровью работы или сотрудник отказался) требует отстранения работника, с сохранением места только для беременных.

Если подходящей вакансии нет или сотрудник отказывается, трудовой договор может быть расторгнут по п. 8 ст. 77 ТК.

Шаг 2. Подготовка документов

Обязательное условие — наличие медицинского заключения, справки об инвалидности или индивидуальной программы реабилитации. Без этих документов работодатель вправе отказать в переводе.

Шаг 3. Подача заявления

Сотруднику необходимо направить работодателю заявление с требованием о переводе, приложив оригинал медицинского заключения. Роструд рекомендует оставить себе экземпляр заявления с отметкой о принятии. При отказе — отправить документы заказным письмом с уведомлением о вручении.

Шаг 4. Обращение в контролирующие органы

При отсутствии реакции работодателя Роструд советует обратиться в ГИТ, прокуратуру, профсоюз или подать иск в суд. Срок для обращения в комиссию по трудовым спорам или суд — 3 месяца.

Роструд подчеркнул, что инструкция носит рекомендательный характер.