Роструд дал инструкцию на случай, когда работодатель игнорирует медзаключение сотрудника

В своем телеграм-канале Роструд опубликовал инструкцию для работников, столкнувшихся с отказом работодателя в переводе на другую должность по медицинским показаниям. Ведомство напомнило о порядке действий, основанном на положениях ТК.
Шаг 1. Проверка правовых оснований
Работодатель обязан перевести сотрудника на подходящую по здоровью должность при наличии письменного согласия последнего. Временный перевод до 4 месяцев (когда нет подходящей по здоровью работы или сотрудник отказался) требует отстранения работника, с сохранением места только для беременных.
Если подходящей вакансии нет или сотрудник отказывается, трудовой договор может быть расторгнут по п. 8 ст. 77 ТК.
Шаг 2. Подготовка документов
Обязательное условие — наличие медицинского заключения, справки об инвалидности или индивидуальной программы реабилитации. Без этих документов работодатель вправе отказать в переводе.
Шаг 3. Подача заявления
Сотруднику необходимо направить работодателю заявление с требованием о переводе, приложив оригинал медицинского заключения. Роструд рекомендует оставить себе экземпляр заявления с отметкой о принятии. При отказе — отправить документы заказным письмом с уведомлением о вручении.
Шаг 4. Обращение в контролирующие органы
При отсутствии реакции работодателя Роструд советует обратиться в ГИТ, прокуратуру, профсоюз или подать иск в суд. Срок для обращения в комиссию по трудовым спорам или суд — 3 месяца.
Роструд подчеркнул, что инструкция носит рекомендательный характер.
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