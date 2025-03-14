Предпринимателям для получения грантов и субсидий больше не нужно собирать справки из ФНС

На портале субсидий и грантов будут автоматически проверять задолженность по налогам, взносам и сборам у всех участников.

Тем, кто хочет получить субсидии и гранты, больше не придется собирать и прикладывать справки из ФНС. На портале предоставления мер финансовой государственной поддержки бизнеса возобновили автоматическую проверку участников на наличие задолженности по налогам, сборам и стразовым взносам.

«Работа над увеличением возможностей автоматических проверок на Портале продолжается. В ближайшее время автопроверки будут расширены», — сказано на сайте Минфина.

Портал грантов и субсидий — это оцифрованная база всех мер поддержки для поддержки бизнеса, которые финансируются из федерального, региональных и муниципальных бюджетов на условиях отбора.