⚡️ Итоги дня: домохозяйкам хотят платить зарплату, iPhone 15 рекордно подешевел, а больше тысячи россиян выиграли в лотерею миллион

Домохозяйкам предложили выплачивать зарплату в размере минимального прожиточного минимума — почти 18 тысяч рублей в месяц. На выплату могут претендовать те, кто занимается исключительно домашним хозяйством — готовка еды, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой и уборка квартиры. Законопроект уже разработали и его скоро внесут в Госдуму.

В 2024 году российский рынок инъекционной косметологии вырос на 21% год к году — до 44 млрд рублей. В натуральном выражении число инъекционных процедур выросло на 34% год к году — до 8,7 млн.

МВД предупреждает: мошенники стали писать своим жертвам сообщения о смерти их знакомых. Рассылки сопровождаются APK-файлами, которые запускают установку вредоносного программного обеспечения, крадущего личные данные пользователей.

Федеральное бюро расследований и Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры сообщают о новой угрозе — вирусе-вымогателе Medusa. Особую опасность Medusa представляет для медицинских учреждений, образовательных организаций и крупных предприятий.

ФАС предписала новосибирским властям исключить из расчета ЖКХ 1,1 млрд рублей. Проверка выявила, что тарифный комитет включил необоснованные затраты в расчеты платы за электроэнергию, тепло-, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора.

Более 1 млн человек посетили пять самых популярных выставок русского искусства.

Свыше 1,1 тыс. россиян в 2024 году стали лотерейными миллионерами, всего было выиграно более 56 млрд рублей. Самый крупный выигрыш в размере 1 млрд рублей получили супруги из Тюмени.

WhatsApp начал тесты новой функции — группировать ответы на одно сообщение в так называемые «цепочки». Вместо того, чтобы пролистывать чат в поисках разрозненных ответов, новая функция будет группировать все ответы на определенное сообщение в отдельную ветку.

Охотничий билет можно будет получить через Госуслуги. Новый сервис позволит в цифровом виде сформировать госреестр со сведениями об охотниках, ресурсах и угодьях.

IPhone 15 рекордно подешевел, сейчас за модель на 128 Гб просят на маркетплейсах всего 50 тысяч рублей. За три месяца цена обвалилась на 25%, еще в январе за смартфон просили 70–75 тысяч.