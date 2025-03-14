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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: домохозяйкам хотят платить зарплату, iPhone 15 рекордно подешевел, а больше тысячи россиян выиграли в лотерею миллион

Подготовили обзор главных событий дня — 14 марта 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Домохозяйкам предложили выплачивать зарплату в размере минимального прожиточного минимума — почти 18 тысяч рублей в месяц. На выплату могут претендовать те, кто занимается исключительно домашним хозяйством — готовка еды, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой и уборка квартиры. Законопроект уже разработали и его скоро внесут в Госдуму.

  • В 2024 году российский рынок инъекционной косметологии вырос на 21% год к году — до 44 млрд рублей. В натуральном выражении число инъекционных процедур выросло на 34% год к году — до 8,7 млн.

  • МВД предупреждает: мошенники стали писать своим жертвам сообщения о смерти их знакомых. Рассылки сопровождаются APK-файлами, которые запускают установку вредоносного программного обеспечения, крадущего личные данные пользователей.

  • Федеральное бюро расследований и Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры сообщают о новой угрозе — вирусе-вымогателе Medusa. Особую опасность Medusa представляет для медицинских учреждений, образовательных организаций и крупных предприятий.

  • ФАС предписала новосибирским властям исключить из расчета ЖКХ 1,1 млрд рублей. Проверка выявила, что тарифный комитет включил необоснованные затраты в расчеты платы за электроэнергию, тепло-, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора.

  • Более 1 млн человек посетили пять самых популярных выставок русского искусства.

  • Свыше 1,1 тыс. россиян в 2024 году стали лотерейными миллионерами, всего было выиграно более 56 млрд рублей. Самый крупный выигрыш в размере 1 млрд рублей получили супруги из Тюмени.

  • WhatsApp начал тесты новой функции — группировать ответы на одно сообщение в так называемые «цепочки». Вместо того, чтобы пролистывать чат в поисках разрозненных ответов, новая функция будет группировать все ответы на определенное сообщение в отдельную ветку.

  • Охотничий билет можно будет получить через Госуслуги. Новый сервис позволит в цифровом виде сформировать госреестр со сведениями об охотниках, ресурсах и угодьях.

  • IPhone 15 рекордно подешевел, сейчас за модель на 128 Гб просят на маркетплейсах всего 50 тысяч рублей. За три месяца цена обвалилась на 25%, еще в январе за смартфон просили 70–75 тысяч.

  • 14 марта в Москве ожидают крупный шторм, который грозит разрушениями. Синоптики предполагают усиление ветра с порывами от 17 до 22 метров в секунду.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Ольга Ульянова
Аудит

Фильмы за балансом. Аудит в «Мосфильме» и его неожиданные результаты

Не смогла пройти мимо новости, связанной с аудитом, недавно проведенном в киностудии «Мосфильм», о котором трубит пресса. Тем более, что результаты там явно оказались интригующими.

Фильмы за балансом. Аудит в «Мосфильме» и его неожиданные результаты
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