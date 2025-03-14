ИП на спецрежимах могут получить льготу по имущественному налогу, но есть нюанс

ИП, применяющие специальные режимы налогообложения (УСН, ПСН), могут не платить налог на имущество физлиц за недвижимость, используемую в бизнесе.
Для корректного расчета налогов целесообразно до 05.05.2025 направить в ФНС:
заявление о предоставлении льготы;
документы, подтверждающие использование объектов в коммерческой деятельности. В перечень необходимых бумаг могут входить договоры на оказание услуг, счета-фактуры, платежные документы и другие доказательства.
Налоговики напоминают, что льгота не распространяется на нежилые помещения, предназначенные для офисов, общественного питания, административно-деловых и торговых центров. Перечень таких объектов формируется на основании ст. 378.2 НК и регионального законодательства.
Начать дискуссию