ИП на спецрежимах могут получить льготу по имущественному налогу, но есть нюанс

Освобождение от налога на имущество физических лиц для ИП возможно при соблюдении требования к использованию объектов недвижимости. Заявления налоговики принимают до начала мая года, следующего за отчетным периодом.

ИП, применяющие специальные режимы налогообложения (УСН, ПСН), могут не платить налог на имущество физлиц за недвижимость, используемую в бизнесе.

Для корректного расчета налогов целесообразно до 05.05.2025 направить в ФНС:

заявление о предоставлении льготы;

документы, подтверждающие использование объектов в коммерческой деятельности. В перечень необходимых бумаг могут входить договоры на оказание услуг, счета-фактуры, платежные документы и другие доказательства.

Налоговики напоминают, что льгота не распространяется на нежилые помещения, предназначенные для офисов, общественного питания, административно-деловых и торговых центров. Перечень таких объектов формируется на основании ст. 378.2 НК и регионального законодательства.