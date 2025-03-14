На Сахалине, Курилах и в Магаданской области продлят срок действия особых экономических зон

Инвесторы ОЭЗ смогут пользоваться льготами до 31 декабря 2046 года, но в Магаданской области их отменят из-за того, что создадут территорию опережающего развития.

Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении до 31 декабря 2046 года периода действия особых экономических зон в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

Также проект предусматривает создание дополнительной территории опережающего развития в Магаданской области. Чтобы из регионального бюджета не выпадали доходы, с 1 января 2026 года прекратят действовать налоговые преференции для участников ОЭЗ.

«Также законопроектом снимается запрет на получение инвестиционных налоговых вычетов участниками ОЭЗ в Магаданской области, который был установлен в целях исключения дублирования налоговых преференций по налогу на прибыль организаций для участников ОЭЗ в Магаданской области», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступил в силу с 1 января 2026 года, но не раньше, чем через месяц со дня официальной публикации и не раннее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Недавно мы писали, что на Колыме создадут территорию опережающего развития.