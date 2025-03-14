Для налоговых льгот по имуществу участники СВО и члены их семей не обязаны подавать заявление

Налоговики детализировали механизм предоставления налоговых льгот участникам СВО и их близким. Освобождение распространяется на имущество, транспорт и землю.

УФНС опубликовала правила применения налоговых преференций для военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей:

Освобождение от уплаты имущественного налога распространяется на один объект капитального строительства для следующих категорий: участники спецоперации, мобилизованные, добровольцы и члены их семей.

По транспортному налогу льготы устанавливают региональные власти.

Для земельных участков на федеральном уровне закреплено уменьшение налоговой базы на стоимость 600 кв. м для ветеранов, включая участников СВО. Муниципалитеты вправе вводить дополнительные послабления.

Подать заявление на льготы можно через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, почту или лично в налоговой.

При наличии права на льготы, но отсутствии заявления, льготу назначат автоматически на основе межведомственных данных. Результаты рассмотрения заявок отображаются в личном кабинете, налоговых уведомлениях или официальных ответах налоговой инспекции.