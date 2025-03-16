Более половины россиян интересуются покупкой инвестмонет

51,7% опрошенных рассматривают возможность инвестирования в монеты из драгметаллов уже в этом году, 36,3% еще не определились, будут ли приобретать инвестмонеты на горизонте года, а 11,9% совсем не рассматривают такой возможности.

51,9% россиян положительно относятся к инвестированию в монеты. Cреди женщин их доля достигла 54,4%, мужчин — 47,9%. Лишь 0,6% отрицательно относятся к такой инвестиционной возможности. При этом 15,4% опрошенных затруднились оценить свое отношение к инвестмонетам в связи с отсутствием опыта. Нейтрально относятся к такому инструменту 32,0% россиян.

Это результаты исследования маркетплейса Мосбиржи Финуслуги. Они есть в распоряжении «Клерка».

Из числа интересующихся этим инструментом большинство (91,8%) считают инвестиционные монеты альтернативой другим инструментам рынка.

Слитки драгоценных металлов (золота, серебра, палладия, платины) воспринимают как альтернативу инвестмонетам 66,8% респондентов. Это наиболее популярный ответ из всех вариантов.

При этом 40,1% остановили свой выбор на акциях золотодобывающих компаний. Также в топ-3 вошли:

ювелирные изделия — 35,2%;

обезличенные металлические счета — 35,1%;

паевые инвестиционные фонды (ПИФ), инвестирующие в драгметаллы — 35,0%.

В данном вопросе можно было выбирать нескольких вариантов ответа. Вместе с тем 8,2% россиян не видят альтернативы инвестициям в монеты.

Перед покупкой инвестмонет 33,2% планируют воспользоваться консультацией специалистов, при этом 60,7% опрошенных предпочтут самостоятельно изучить информацию и лишь 6,1% доверяют в этом вопросе родственникам или знакомым.

Сообщается, что Финуслуги запустили в продажу инвестиционные монеты в декабре 2024 года. Для сравнения и оформления сделок доступны монеты в золоте и серебре.