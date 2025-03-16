17 банков из топ-20 снизили ставки по вкладам за первую половину марта

В марте банки активно меняли условия по депозитам. В частности, в течение первой половины марта 2025 года 17 банков из топ-20 понизили ставки по вкладам.

При этом 5 банков снижали ставки в два раунда, 4 банка за этот период снизили ставки сразу по всем срокам вкладов одновременно (3,6 и 12 мес.). Два банка из топ-20 за это время повысили ставки. Один — по вкладу на 3 мес., второй – по вкладам на 3 и 6 мес.

Об этом говоря данные Индекса вкладов на 14 марта, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги по депозитам в топ-20 банках по объему средств населения, результаты есть у «Клерка». В расчете используются вклады на 100 тыс. рублей на 3, 6 и 12 месяцев.

Совокупно за первую половину марта (с 28 февраля по 14 марта) средняя ставка по трехмесячным вкладам снизилась на 0,30 процентного пункта (п.п.) — до 20,28%, по полугодовым – на 0,51 п.п. до 20,38%, по годовым – на 0,75% до 19,26%.

В итоге на текущий момент средняя ставка по вкладам в топ-20 остается ниже уровня ключевой ставки ЦБ (21%).

Наиболее доходными остаются полугодовые депозиты, однако за март, гэп доходности от трехмесячных депозитов сократился до 0,1 п.п. (с 0,3 п.п. на начало месяца), а от годовых вкладов гэп превысил 1 п.п.

Сообщается, что максимальная ставка в топ-20 банках составляет 23% годовых, а по вкладу на маркетплейсе Финуслуги – 24% годовых.