Управляющие компании на УСН с 2025 года могут применять льготные ставки НДС

С января 2025 года управляющие организации, работающие на УСН, могут применять пониженные ставки НДС или полностью освобождаться от его уплаты при соблюдении критериев по доходу.

По общему правилу, освобождение от обязанностей налогоплательщика доступно для таких компаний, если их доход за предыдущий период не превысил 60 млн рублей. Для тех, чьи доходы выше, предусмотрены пониженные ставки налога — 5% или 7% — при реализации товаров, работ или услуг.

НК предусматривает освобождение от НДС реализацию:

коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, при условии приобретения коммунальных услуг у организаций коммунального комплекса , поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение (пп. 29 п.3 ст.149 НК);

работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) управляющими организациями, при условии приобретения работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме у организаций и ИП, непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги) (пп. 30 п.3 ст.149 НК).

В письме Минфина от 25.12.2024 № 03-07-04/131291 подчеркивается, что освобождение от налога действует только при соблюдении условий, закрепленных указанными выше нормами НК. Речь идет о требованиях к поставщикам услуг и структуре договоров.