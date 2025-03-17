Ассоциация цифровых платформ предложила альтернативы биометрии и «белые реестры» в антимошенническом законе

Крупнейшие цифровые платформы России выступили с критикой законопроекта о противодействии кибермошенничеству, указав на риски роста издержек бизнеса и тарифов для продавцов.

Ассоциация цифровых платформ (АЦП), в которую входят «Яндекс», Сбер, Wildberries, Ozon и Авито, направила в Правительство и Госдуму предложения по корректировке законопроекта о противодействии кибермошенничеству. В текущей версии документа, по мнению ассоциации, заложены нормы, способные привести к росту расходов компаний и тарифов для продавцов.

В письмах АЦП в Минэкономразвития, Минцифры, Администрацию президента и Госдуму указано, что законопроект, может снизить эффективность борьбы с мошенничеством и создать дополнительные барьеры для бизнеса.

Среди спорных норм — запрет на использование зарубежных мессенджеров для коммуникации с клиентами, обязательная идентификация продавцов через ЕСИА и внедрение биометрической аутентификации.

Ассоциация предложила исключить запрет на массовые звонки, критикуя его за угрозу для уведомлений о статусе заказов, изменениях рейсов или записях к врачу. Вместо этого АЦП предлагает создать «белый реестр» компаний, которым разрешат использовать до 1 000 номеров на сотрудника при работе с виртуальными АТС. Текущая редакция законопроекта ограничивает это число 10-ю, что, по мнению ассоциации, приведет к росту издержек в IT, строительстве и автобизнесе.

Еще одно требование — отказ от обязательного подключения к Единой биометрической системе (ЕБС). По расчетам АЦП, стоимость интеграции с ЕБС для компаний составит десятки миллионов рублей, а ежегодные расходы на аутентификацию — до миллиардов. Вместо этого ассоциация предлагает разрешить альтернативные способы идентификации — например, через банковские ID, и продлить срок внедрения норм до 01.03.2027.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что обсуждают с бизнесом поэтапное внедрение биометрии и корректировку правил для маркетплейсов.

В Минцифры подтвердили, что положения законопроекта могут быть изменены, но подчеркнули необходимость баланса между безопасностью пользователей и интересами бизнеса. Об этом пишет РБК.