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Регистрация и ликвидация бизнеса

👍 Кабмин упростил открытие пяти видов бизнеса

На портале МСП.РФ начали работу сервисы «жизненные ситуации» для предпринимателей, планирующих открыть кофейню, салон красоты, производство мебели, одежды или обуви. Они позволяют дистанционно зарегистрировать бизнес без госпошлины, получить разрешительные документы и подать заявку на меры господдержки.

Сервисы объединяют ключевые услуги:

  • регистрацию юрлица или ИП;

  • открытие расчетного счета;

  • получение санитарно-эпидемиологического заключения;

  • регистрацию товарного знака и контрольно-кассового аппарата.

Как сообщает кабмин, благодаря сервисам «жизненные ситуации» открыть бизнес можно в среднем за 60 дней, ранее этот срок составлял 100 дней. Значительно сократится и количество необходимых посещений различных ведомств.

«Запуск бизнеса – ответственный процесс, который включает в себя получение порядка 40 отдельных государственных услуг. Сервисы “жизненные ситуации” дают возможность предпринимателям получить услуги комплексно, онлайн, с минимальным количеством визитов в ведомства и сэкономить время, которое они смогут посвятить развитию бизнеса», – прокомментировал зампредседателя Правительства Дмитрий Григоренко.

До конца 2025 года сервисы станут доступны на портале Госуслуг. В рамках федерального проекта «Государство для людей» уже запущено 34 федеральных и 85 региональных «жизненных ситуаций». К концу года планируется добавить еще 36 федеральных и 340 региональных сервисов.

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