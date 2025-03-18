Роструд про работу на высоте: кому разрешено и что запрещено законом

Работы на высоте требуют неукоснительного соблюдения правил охраны труда. По действующим нормативам, к таким задачам допускаются только сотрудники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний в области безопасности. Обязательным условием является также стажировка на рабочем месте.

Требования к охране труда при работе на высоте устанавливает приказ Минтруда № 782н от 16.11.2020.

Запрещено привлекать к высотным работам лиц моложе 18 лет.

Особое внимание необходимо уделять ситуациям, когда сотрудники находятся на высоте от 1,8 метра, работают без ограждений или вблизи незащищенных краев. В зоне риска — деятельность над конвейерами, емкостями с жидкостями или сыпучими материалами.

Для минимизации угроз необходимо использовать монтажные леса, страховочные привязи, канатные системы и СИЗ. Перед началом работ необходимо утвердить перечень задач, выполняемых с оформлением наряда-допуска, особенно если есть риск падения.

Как сообщает Роструд, запрещено вести работы при ветре сильнее 15 м/с на открытых площадках, в условиях гололеда, плохой видимости или при использовании парусных конструкций при порывах свыше 10 м/с. Не допускается перегрузка подмостей и нахождение более 2 человек в люльке.

Работники вправе отказаться от выполнения задач, если нарушение правил создает угрозу их жизни. Исключение — действия спасателей в условиях ЧС.