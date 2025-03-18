ЦОК ОК 17.03 (1) Мобильный
НДС

Бюджетные субсидии для пунктов временного проживания на объектах ИП освобождены от НДС

ИП, предоставляющие услуги временного размещения граждан, обязаны начислять НДС на эти операции. Однако субсидии, выделяемые из региональных или местных бюджетов на организацию и содержание пунктов проживания, не включаются в налоговую базу.

Реализация услуг по размещению в гостиницах, санаториях, спортивных и других объектах подпадает под обложение НДС. Это касается как коммерческих, так и безвозмездных операций. При этом ключевым условием является целевое использование бюджетных средств.

В письме ФНС от 04.03.2025 № СД-16-3/58@ уточняется: если власти привлекают ИП для развертывания пунктов временного размещения (ПВР) и он получает субсидии на покрытие связанных с этим расходов, такие суммы не учитываются при расчете НДС.

ФНС ссылается на закон о защите населения от ЧС, по которому регионы обязаны финансировать мероприятия по размещению граждан в чрезвычайных ситуациях. Если соглашение с ИП предусматривает целевое возмещение затрат на организацию ПВР, эти средства не признаются доходом от реализации услуг и не облагаются НДС.

Подробнее о том, какие льготы по НДС может получить бизнес в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, оформлять счета-фактуры, определять налоговую базу и заполнять декларацию по новой форме. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо 16 000 рублей.

Начать дискуссию