Бюджетные субсидии для пунктов временного проживания на объектах ИП освобождены от НДС

Реализация услуг по размещению в гостиницах, санаториях, спортивных и других объектах подпадает под обложение НДС. Это касается как коммерческих, так и безвозмездных операций. При этом ключевым условием является целевое использование бюджетных средств.
В письме ФНС от 04.03.2025 № СД-16-3/58@ уточняется: если власти привлекают ИП для развертывания пунктов временного размещения (ПВР) и он получает субсидии на покрытие связанных с этим расходов, такие суммы не учитываются при расчете НДС.
ФНС ссылается на закон о защите населения от ЧС, по которому регионы обязаны финансировать мероприятия по размещению граждан в чрезвычайных ситуациях. Если соглашение с ИП предусматривает целевое возмещение затрат на организацию ПВР, эти средства не признаются доходом от реализации услуг и не облагаются НДС.
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