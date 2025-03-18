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Как учитывать доходы при УСН + ПСН: два нюанса от Минфина

Если после закрытия патента приходит оплата за ПСН-услуги, ее надо учитывать по УСН. А если в период применения ПСН приходит оплата за УСН-услуги, ее тоже надо учитывать по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-11-11/126750.

Доход по УСН учитывают кассовым методом – в момент поступления денег, и отражают в книге учета доходов и расходов.

При совмещении УСН и ПСН надо вести раздельный учет доходов.

Минфин описывает два случая учета доходов для ИП на УСН+ПСН:

1) Оказана услуга по ПСН, но оплата поступила, когда патент уже закончился.

  • Этот доход надо учитывать по УСН (платить за него налог по УСН).

2) Оказана услуга по УСН, но оплата поступила, когда начал действовать патент по этой деятельности.

  • Этот доход надо учитывать по УСН (платить за него налог по УСН).

В письме от 10.10.2024 № 03-11-09/98573 Минфин также пояснял, что при переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН.

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