Как учитывать доходы при УСН + ПСН: два нюанса от Минфина

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-11-11/126750.
Доход по УСН учитывают кассовым методом – в момент поступления денег, и отражают в книге учета доходов и расходов.
При совмещении УСН и ПСН надо вести раздельный учет доходов.
Минфин описывает два случая учета доходов для ИП на УСН+ПСН:
1) Оказана услуга по ПСН, но оплата поступила, когда патент уже закончился.
Этот доход надо учитывать по УСН (платить за него налог по УСН).
2) Оказана услуга по УСН, но оплата поступила, когда начал действовать патент по этой деятельности.
Этот доход надо учитывать по УСН (платить за него налог по УСН).
В письме от 10.10.2024 № 03-11-09/98573 Минфин также пояснял, что при переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН.
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