Утвержден перечень приоритетных проектов цифровизации

Зампредседателя Правительства – руководитель Аппарата кабмина Дмитрий Григоренко утвердил перечень приоритетных проектов цифровизации и ключевые показатели эффективности (КПЭ) для их реализации.

В список вошли — развитие единой биометрической системы (ЕБС), мобильной электронной подписи, внедрение искусственного интеллекта, антифрод-платформы и другие значимые проекты. Всего в перечень вошло свыше 40 проектов.

Для каждого проекта назначен ответственный – замминистра, который будет контролировать выполнение задач. В рамках проектного подхода определены четкие контрольные точки и целевые результаты, которые должны быть достигнуты в установленные сроки.

Например, для ЕБС ключевыми показателями стали расширение перечня доступных сервисов, увеличение числа пользователей и сокращение времени регистрации биометрических данных в банках и мобильных приложениях – в два раза в 2025 году.

«Все проекты контролируются через систему мониторинга, что позволяет отслеживать их выполнение в режиме реального времени, своевременно выявлять риски и оперативно на них реагировать. В итоге каждый, кто вовлечен в проект, понимает, что нужно сделать, чтобы получить результат в запланированные сроки с высоким качеством», – отметил Дмитрий Григоренко.

Также мы сообщали, что кабмин переходит к полномасштабной разработке законопроектов в цифре.