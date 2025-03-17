Кабмин переходит к полномасштабной разработке законопроектов в цифре

Зампредседателя Правительства – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко принял участие в стратегической сессии для статс-секретарей федеральных органов исполнительной власти, в рамках которой обсуждались дальнейшие шаги по цифровизации законотворческого процесса.

По итогам 2024 года Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины в части подготовки законопроектов и нормативных актов. В частности, 99% законопроектов были внесены в Госдуму в срок, что значительно выше показателей 2021 года (87%) и 2022 года (84%).

Кроме того, в 5 раз реже стали переноситься сроки внесения законопроектов: если в 2021 году их переносили по каждой второй инициативе, то в 2024 году такие случаи стали единичными. Почти 100% подзаконных актов также были приняты в срок в 2024 году, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 53%.

Григоренко отметил, что эти результаты стали возможны благодаря внедрению цифровых инструментов. В частности, с 2020 года на площадке Аппарата Правительства действует информационная система мониторинга ключевых задач, куда включен отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам. Движение всех документов в системе полностью прозрачно. Это способствует ускорению процесса их подготовки и принятия.

С 2023 года кабмин применяет инструмент автоматического согласования при подготовке подзаконных актов, а также официальных отзывов и заключений. Механизм срабатывает, если ведомство нарушает установленный для согласования документа срок.

«Цифровизация – это самый эффективный инструмент для борьбы с бюрократией. Мы уже оцифровали ключевые процессы законотворческой деятельности. Это помогло нам достичь рекордно высоких показателей исполнительской дисциплины в прошлом году. Теперь наша задача – перейти к полномасштабной разработке законопроектов в цифровом пространстве. Это позволит всем ведомствам одновременно участвовать в рассмотрении и доработке законопроектов, что в разы сократит сроки их подготовки», – отметил Григоренко.

В прошлом году кабмин запустило ГИС «Нормотворчество» – единое электронное пространство для разработки правовых документов. Система уже успешно протестирована в 5 министерствах, а с этого года начнется ее масштабное внедрение во все ведомства.

Ожидается, что ГИС «Нормотворчество» сократит сроки подготовки правовых актов на 30% в среднем.