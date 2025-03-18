Сегодня стартовало рассмотрение законопроекта о борьбе с кибермошенниками

Документ касается создания государственных информационных систем для противодействия правонарушениям и преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел данные МВД: в 2024 году размер ущерба от преступлений кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд рублей. «Было зафиксировано 486 тысяч случаев онлайн-мошенничества. Пятую часть преступлений в этой области составляют кражи с банковского счета», – добавил он.
Володин сообщил, что законопроект предлагает комплекс из порядка 30 мер, в числе которых:
закрепление возможности онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами;
ведение новых обязательных правил по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи;
обязательная маркировка звонков — на экране телефона будет отображаться наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников;
для сотрудников госорганов, банков и операторов связи будет запрет на общение с гражданами и клиентами через мессенджеры;
введение отказа от получения рассылок, спам-звонков и вызовов с абонентских номеров, не входящих в российскую систему, а также инициированных с использованием виртуальных телефонных станций;
предоставление людям возможности запретить заключение договоров на услуги связи без личного присутствия.
«Решение позволит обезопасить граждан и их близких от потери денежных средств», – заключил Вячеслав Володин.
Закон вступит в силу c 1 сентября 2025 года, за исключением положений.
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