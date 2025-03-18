⏳ Штраф до полумиллиона: ФНС напомнила о сроках отчетности по иностранным активам

До 20 марта 2025 года организации обязаны направить в налоговые органы уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2024 год. Отчетность требуется представить даже в случае отсутствия прибыли у таких компаний.

Для освобождения от налогообложения прибыли КИК компании должны до 20 марта включительно подать документы, подтверждающие соблюдение условий для льгот. Исключение только для организаций, зарегистрированных в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и имеющих там постоянное местонахождение.

ФНС напоминает: если оснований для освобождения нет, до 25 марта необходимо представить данные о размере прибыли или убытка КИК. Документы подают вместе с декларацией по налогу на прибыль, независимо от обязанности уплаты налога.

Форма и порядок подачи уведомления утверждены приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

Нарушение сроков грозит штрафом в 500 тысяч рублей.

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