Минфин разработал законопроект о регулировании малых закупок

Документ направлен на унификацию проведения малых закупок и устанавливает единый порядок их проведения.

Министерством финансов предложены следующие изменения:

установить единые требования к информационным системам для целей малых закупок и определить их перечень , наделив статусом электронной площадки. При соответствии таким требованиям данными системами могут стать как действующие электронные площадки, так и иные системы, в том числе функционирующие в субъектах РФ для автоматизации малых закупок;

создать единый каталог конкретных товаров для его использования заказчиками, а участниками закупок для размещения предварительных предложений в отношении соответствующего конкретного товара. Уполномоченный орган на создание и ведение такого каталога, порядки его формирования и использования определит Правительство РФ;

проводить малые закупки по принципу электронного магазина : участники закупок размещают предварительные предложения, а после объявления заказчиком малой закупки информсистемы автоматически отберут и направят заказчику лучшие предложения из имеющихся на закупаемый товар;

отбор предложений проводить следующим образом: из всех информсистем, включенных в перечень, отбираются по 3 лучших предложения в единую информсистему закупок. Далее эта система проводит последующий отбор наилучшего предложения для направления на рассмотрение заказчику и заключения контракта.

Сейчас единое регулирование порядка проведения малых закупок отсутствует. Они идут у единственного поставщика каждым заказчиком самостоятельно, если на федеральном уровне или в субъекте РФ не принято решение об использовании информсистем для автоматизации малых закупок. Эти системы различные и функционируют по своим правилам, что усложняет участие в малых закупках в виду изучения таких правил и необходимости участнику регистрироваться во множестве информационных систем.

«Предусмотренная законопроектом унификация порядка закупок малого объема будет способствовать возможности осуществления их мониторинга и аудита, а также обеспечит оперативное получение заказчиком нужного ему товара при максимально возможном расширении доступа к таким закупкам участникам закупок, в том числе являющимся субъектами малого предпринимательства», — отметила директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

Законопроект подготовлен в рамках Концепции совершенствования закупок малого объема на период до 2027 года.

Планируется, что новации вступят в силу в 2026 году, а с 2027 года начнется их полноценное применение.

Справка: малые закупки — цена каждой не более 600 тыс. рублей, а суммарный годовой объем по общему правилу не более 10% от годового объема закупок заказчика.