😲 «Налоги собираем»: глава ФНС появился на съезде РСПП на костылях

Одним из неожиданных моментов форума стало появление главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова на костылях.
Кадры, опубликованные РИА-Новости, вызвали волну вопросов от журналистов. На реплику о причине травмы Егоров иронично ответил: «Налоги собираем». На уточнение, сложно ли дается этот процесс, чиновник добавил: «Не то слово».
Реакция на шутку Егорова не заставила себя ждать: в профессиональных чатах, включая «Трибуну» на «Клерке», бухгалтеры обсуждают ситуацию с ироничным подтекстом. «Налоги собираем» — цитируют главу ФНС пользователи, сопровождая сообщения скриншотами.
Съезд РСПП продолжит работу до вечера, но образ Егорова на костылях уже стал символом дня, напомнив о балансе между серьезностью государственных задач и человеческим измерением их исполнения.
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Дело было так: