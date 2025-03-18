😲 «Налоги собираем»: глава ФНС появился на съезде РСПП на костылях

В Светлановском зале Дома музыки в Москве стартовал съезд РСПП, собравший топ-менеджеров крупнейших компаний, чиновников федерального уровня и представителей Банка России.

Одним из неожиданных моментов форума стало появление главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова на костылях.

Кадры, опубликованные РИА-Новости, вызвали волну вопросов от журналистов. На реплику о причине травмы Егоров иронично ответил: «Налоги собираем». На уточнение, сложно ли дается этот процесс, чиновник добавил: «Не то слово».

Реакция на шутку Егорова не заставила себя ждать: в профессиональных чатах, включая «Трибуну» на «Клерке», бухгалтеры обсуждают ситуацию с ироничным подтекстом. «Налоги собираем» — цитируют главу ФНС пользователи, сопровождая сообщения скриншотами.

Съезд РСПП продолжит работу до вечера, но образ Егорова на костылях уже стал символом дня, напомнив о балансе между серьезностью государственных задач и человеческим измерением их исполнения.